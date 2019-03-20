البطش: الإفراج عن غالبية الموقوفين إثر الأحداث الداخلية في غزة

شكر منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، وزارة الداخلية في غزة على استجابتها للجهود التي بذلتها القوى الوطنية والإسلامية وهيئة مسيرات العودة ووجوه عشائر ومخاتير من قطاع غزة، بالإفراج عن غالبية الموقوفين إثر الأحداث الداخلية التي شهدها قطاع غزة مؤخراً.

وأكد البطش على ضرورة الحفاظ على أمن المجتمع وسلمه واحترام وصون الحريات العامة دون الحاق الضرر أو المساس بالممتلكات العامة.

وقال في بيان له، سنواصل جهودنا مع الكل الوطني للتخفيف من الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة وكسر الحصار الظالم المفروض عليه وإنهاء العقوبات، وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة. داعياً أبناء شعبنا العظيم للالتفاف حول مسيرات العودة والاستعداد لمليونية الأرض والعودة في ذكرى يوم الارض، ليعلم العدو أننا ماضون في مقاومته حتى نيل حقوقنا وكسر الحصار.