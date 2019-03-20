نجم منتخب فرنسا مطلوب من جماهير ريال مدريد

يبدو أن نجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي، من اللاعبين المفضلين لدى أنصار ريال مدريد الذين يرغبون في أن يتعاقد معهم الفريق الملكي.

وتفوق كيليان مبابي على نجوم كرة القدم في أوروبا ضمن استفتاء قامت به صحيفة "ماركا" الإسبانية بشأن النجم الذي ترغب الجماهير برؤيته بقميص ريال مدريد.

وأجرت الصحيفة المدريدية استفتاء عبر صفحتها الإلكترونية بعنوان "من ترغب برؤيته يلعب بالقميص الأبيض".

وشارك في الاستطلاع حوالي 200 ألف شخص، ونال مبابي أعلى نسبة من الأصوات بلغت 79%.

فيما جاء مهاجم توتنهام هاري كين في المركز الثاني بنسبة 8% فقط، تبعه ماورو إيكاردي بنسبة 4%، ثم نيمار بنسبة 3%.

واختارت جماهير الميرنغي لمركز صانع الألعاب النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي اكتسح التصويت بـ 70%، متفوقا على أقرب منافسيه نجم نادي توتنهام كريستيان إيركسن الذي حصل على 15% فقط من الأصوات.