"حماس" تنفي رسالة منسوبة لمشعل تناقلتها صفحات مشبوهة

نفى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، ما تناقلته بعض "الصفحات المشبوهة" في وسائل الإعلام الجديد من رسالة منسوبة لخالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة.

وأكد برهوم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ما تناقلته تلك الصفحات محض فبركات وأكاذيب تهدف إلى المس بوحدة الحركة ومواقف قياداتها، ورموز وعناوين مقاومة شعبنا الباسلة، والنيل من تاريخهم النضالي المشرق.

وأوضح أن هذه المحاولات البائسة ليس لها قيمة، ولن تفلح في تحقيق الأهداف الخبيثة للقائمين عليها ممن تجردوا من أخلاقهم، وجندوا أنفسهم لخدمة الاحتلال