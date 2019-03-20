هنية: نستعد لمليونية العودة وليس أمام الاحتلال إلا خيار واحد

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة تُجهز نفسها لمليونية يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقال هنية خلال كلمة له مساء الأربعاء: "في ظل الاستعداد للمسيرة المليونية ليس أمام الاحتلال الإسرائيلي إلا أن يذعن لمطالب شعبنا وعلى رأسها كسر الحصار.

وأضاف: "الجماهير الفلسطينية ستظل وفية لثوابتها والتهديدات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية تستلزم الوحدة الوطنية".

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن كل نظريات العدو الأمنية سوف تسقط أمام السكين والطلقة والعنفوان من شبابنا وشاباتنا من المرابطين في ساحات المسجد الأقصى.

ولفت إلى أن غزة اليوم ورغم ما أحاط بها من أحداث إلا أنها تؤكد أنها قادرة على احتواء اي تطور خارج الصندوق.