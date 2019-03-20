أسطورة ليفربول: أزمة صلاح الحقيقية صنعها "رونالدو وميسي"

عبر أسطورة ليفربول، إيميل هيسكي، عن رأيه في "أزمة التهديف"، التي يمر منها النجم المصري محمد صلاح، هذا الموسم.

وفشل مهاجم المنتخب المصري في هز الشباك لسبع مباريات على التوالي، كما أن أداءه خلال المباريات الأخيرة شهد بعض التذبذب.

وتعرض صلاح لهجوم قوي خلال الأيام الماضية، حيث اتهمه البعض بالأنانية والطمع، إلا أن هيسكي كان له رأي آخر.

وقال النجم السابق لفريق "الريدز" إن صلاح لا يزال يفكر في الموسم الماضي، حين كان يسجل العديد من الأهداف، وكانت ثقته عالية، مضيفا "هذه أشياء قد ترتد عليك، مثلما حدث هذا الموسم، لكن عليك بعدها أن تستعيد نفسك".

وأضاف في تصريحه لـ"سكاي سبورتس" أن صلاح ليس محظوظا في الوقت الحالي، لكنه لا يزال يريد أن يسجل الأهداف، والجميع يتطلع إليه، لأنه اللاعب القادر على تسجيل الأهداف.

وتابع "علينا أن نتذكر أنه خلال الموسم الماضي كنا نتحدث عن صلاح، وأنه لاعب مماثل للثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لذلك فإنه ربما يفكر في ذلك كثيرا، وهو يريد تسجيل الأهداف كما كان يحدث في السابق".

ووافق هيسكي على ما قاله أحد نجوم ليفربول السابقين، جيمي كاراغر، بشأن "أنانية" صلاح واحتفاظه الزائد بالكرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال: "على النجم المصري معرفة متى يجب أن يمرر الكرة.. هناك أوقات يكون عليه فيها أن يمرر الكرة، لكنه دوما يرغب في التسجيل بنفسه، وهذا أمر خطير، حين تكون على أرض الملعب عليك أن توازن، عليك أن تعلم متى تمرر الكرة، ومتى تسددها".