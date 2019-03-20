"صفقة هازارد" على طاولة غداء رئيس ريال مدريد

مازح رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، مسؤولين في تشلسي الإنجليزي، أثناء تناوله لطعام الغداء معهم، بشأن انتقال البلجيكي إيدن هازارد لصفوف النادي الملكي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية ضم هازارد خلال الأشهر القادمة، خصوصا أن عقده ينتهي مع "البلوز" هذا العام.

وذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية أن مالك تشلسي رومان أبراموفيتش يفكر جديا ببيع هازارد في فترة الانتقالات الصيفية، بالتزامن مع رغبة اللاعب في الانضمام للنادي الفائز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة.

ووفق الصحيفة فقد صدر المزاح مع مسؤولي تشلسي عقب الإعلان عن مباراة "كورازون الكلاسيكية" التي ستقام في سانتياغو برنابيو في يونيو المقبل، وتجمع أساطير الكرة من الناديين.

ولمحت تقارير سابقة أن تشلسي قد يطلب 98.5 مليون إسترليني من ريال مدريد مقابل حصول "الملكي" على خدمات الجناح البلجيكي.

ونفى هازارد سابقا الأخبار التي تحدثت عن مغادرته تشلسي قائلا: "لا يزال أمامنا شهران مهمان مع البلوز. بمقدورنا الفوز بالدوري الأوروبي، كما يتوجب علينا أيضا أن نكون في قائمة الأقوياء الأربعة للعب بدوري الأبطال العام المقبل".

وأضاف: "أفكر حاليا بتشلسي فقط، أما ما سيحدث في الشهور الأربعة أو الخمسة المقبلة فلا أعرف. لنترك الأمور تسير كما هي".

ويتوقع كثيرون أن ينجح بيريز في مسعاه بضم هازارد بعد أن أعاد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مدربا لريال مدريد، بعد موسم "كارثي" للفريق تحت إشراف المدربين جولين لوبيتيغي ثم سانتياغو سولاري.