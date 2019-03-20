عباس: الجميع سواسية تحت مظلة القانون

تسلم رئيس السلطة محمود عباس، التقرير السنوي للعام 2018 لهيئة مكافحة الفساد، خلال استقباله وفد الهيئة برئاسة مسير اعمالها رفيق النتشة.

وثمن عباس، الجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة، وذلك لخدمة المواطن الفلسطيني على أكمل وجه.

وأكد، أن الجميع سواسية تحت مظلة القانون، مع التأكيد على محاربة الاشاعة ونشر ثقافة الشفافية والمحاسبة وفق القانون.

واطلع النتشة، عباس على أبرز نتائج التقرير السنوي للهيئة، والقضايا التي تعاملت معها خلال السنة المنصرمة، والخطط الموضوعة لتطوير عمل هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاحصاءات التي شملها التقرير السنوي، تعطي القدرة على تحديد الاهداف والاستراتيجيات المراد تنفيذها لتطوير قدرات الهيئة في المستقبل.