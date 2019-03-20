اطلاق نار تجاه حافلة إسرائيلية قرب قرية دير استيا بسلفيت

ذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاربعاء، بأن مسلحاً أطلق النار تجاه حافلة إسرائيلية قرب قرية "دير استيا" قضاء سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بأن الحافلة الإسرائيلية أصيبت ببعض الطلقات النارية.