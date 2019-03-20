14 إصابة بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في البيرة

أصيب 14 طالباً من جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة "بيت إيل"، احتجاجا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والتي أودت يوم أمس بارتقاء ثلاثة شهداء من سلفيت ونابلس.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية صوب الطلبة الذين تجمهروا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ما أسفر عن إصابة 14 من الطلبة بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج.

وأوضحت أن جنود الاحتلال انتشروا في الجبال المحيطة للمستوطنة، في محاولة لاستهداف الطلبة بشكل مباغت، كما أطلقت وابلا من قنابل الصوت صوب الصحفيين، وأجبرتهم على الابتعاد عن محيط المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال أعدمت الشابين رائد هاشم محمد حمدان (21 عاما)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاما) في نابلس.

وفي قرية عبوين شمال غرب رام الله، أعلنت قوات الاحتلال اغتيال الشاب عمر أمين أبو ليلى (19 عاما) الذي تتهمه بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "أرئيل" الأحد المنصرم.