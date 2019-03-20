"حماس": جميع الخيارات مفتوحة ومفاجآت عديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، أن الأيام القادمة ستحمل العديد من المفاجآت لمقاومة جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يقترفها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، وصل "وكالة فلسطين اليوم" نسخة عنه تعقيباً على اغتيال الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت والشهيدين رائد حمدان وزيد نوري في نابلس، "إن المقاومة قادرة على الرد على جرائم الاحتلال، وأنّ جميع الخيارات مفتوحة أمام العدو".

وأضافت: "إن مواصلة الاحتلال لجرائمه في كافة مدن الضفة المحتلة، لن تضعف إرادة شعبنا في مقارعة الاحتلال والتصدي لجرائمه".

وأوضحت الحركة بأن عملية سلفيت الأخيرة البطولية ومن قبلها، كشفت جبن الاحتلال وعجزه أمام الشباب الفلسطينيين الذين تصدو لجرائمه بصدورهم العارية.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي بكل عتاده وجنوده عاجزة على مواجه المقاومين الذين يقاتلون الاحتلال بكل بسالة في كافة مدن الضفة المحتلة.

واغتالت قوت الاحتلال الاسرائيلي الخاصة الشهيد المطارد عمر أبو ليلى في مدينة رام الله، والشهيدين رائد حمدان وزيد نوري بدم بارد في نابلس، بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء.