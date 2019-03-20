كتائب الأقصى: دماء الشهداء لن تذهب هدراً

نعت كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح اليوم الأربعاء، الشهيد البطل المقاتل عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت النوعية، وشهيدي نابلس رائد هاشم محمد حمدان، وزيد عماد محمد نوري.

وقد زفت الكتائب، في بيان صحفي، الشهيد أبو ليلى الذي نفذ عملية سلفيت البطولية والتي أسفرت عن مقتل ثلاث صهاينة وإصابة العديد من جيش الاحتلال، مؤكداً على مواصلة واستمرار طريق ذات الشوكة ومواصلةً لدرب الجهاد والمقاومة المعبد بدماء الشهداء .

وأكدت الكتائب، على أن دماء شهداء شعبنا لن تذهب هدراً، وأن عملية سلفيت النوعية جاءت كرد طبيعي علي جرائم الاحتلال الصهيوني والذي كان أخرها الاعتداء على المسجد الأقصى ومنع رفع الآذان وإقامة الصلاة فيه.

كما أكدت، الاستمرار بطريق المقاومة حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.