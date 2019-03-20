في جنازة جماهيرية كبيرة.. نابلس تودع أقمارها

شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني في نابلس، ظهر اليوم الأربعاء، جثماني شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق المدينة.

وانطلق موكب التشييع جثماني الشهيدين رائد هاشم حمدان (21عاما)، وزيد عناد محمد نوري (20عاما)، من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه دوار الشهداء، ثم الى المقبرة الغربية لمواراثهم الثرى.

ورفع المشاركون في موكب التشييع، الذي طاف عدة أحياء في مدينة نابلس، الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال، مطالبين بالانتقام لدماء الشهيدين.

واستشهد الليلة الماضية، الشابين حمدان ونوري، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة كانا يستقلانها قرب "قبر يوسف" في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد شهود عيان، أن جرافة عسكرية صدمت السيارة التي كان الشهيدان بداخلها قرب مدرسة الصناعة شرق نابلس، ومن ثم أطلق الجنود النار عليها بشكل مباشر.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف من الوصول إلى الشهيدين، وأطلق النار عليها لمنعها من الاقتراب.