إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

أصيب عدد من الطلاب والمواطنين بالاختناق، اليوم الاربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل كلية العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مراسل ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في الوقفة التي دعا إليها الطلبة، تخليدا لأرواح الشهداء، ما تسبب بإصابة عدد من الطلاب والمواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة بيت امر يوسف أبو ماريا ان جنود الاحتلال أثناء اطلاقهم الرصاص والقنابل عرقلوا مرور مركبات المواطنين على الشارع الرئيسي القدس- الخليل، ما اضطرهم إلى سلوك طرق فرعية من داخل الكلية، ومحيطها.