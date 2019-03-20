ليبرمان يدعو نتنياهو للمصادقة علي قانون إعدام منفذي العمليات 

دعا وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق "أفيغدور ليبرمان"، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، للمصادقة على قانون إعدام منفذي العمليات في الضفة والقدس المحتلة.

وحسب القناة 20، جاءت دعوة ليبرمان، رداً على زيارة نتنياهو لمنزل الحاخام "أحيعاد اتينجير"، الذي قتل متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها في عملية سلفيت البطولية.

وقال ليبرمان:"أريد أن أذكرك بمشروع قانون الاعدام لمنفذي العمليات ضد "إسرائيل"، و يجب عليك تعديل القانون لكي يمكن القضاة العسكرين من تنيفذ عقوبة الاعدام.

وتابع: "لكن أنت يا نتنياهو من منع المصادقة علي قانون الإعدام فإن قررت المصادقة عليه سنصوت لصالح القانون بكل أصواتنا في حزب "إسرائيل بيتنا".

