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خلال استطلاع للرأي أجراه مركز وطن للدراسات

استطلاع:87.9% لا يرون أن إجراءات السلطة تجاه غزة تساهم في التصدي لـ صفقة القرن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:06 - 20 مارس 2019
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
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أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز وطن للدراسات والبحوث في الربع الأول من عام 2019 بعنوان اتجاهات اراء الفلسطينيين حول مستجدات الوضع الاقتصادي والسياسي ، حيث تبين خلال الاستطلاع الذي أجراه المركز أن نسبة 77.3% لا يرون بأن إجراءات الرئيس عباس تجاه غزة ستؤدي الى انجاز المصالحة وأن نسبة 18.6% يرون عكس ذلك وأن نسبة4.1 % لم يبدوا آراءهم.

 كما تبين أن 87.9% لا يرون أن إجراءات السلطة تجاه غزة تساهم في التصدي لصفقة القرن وأن نسبة 10.4% يرون عكس ذلك وأن 1.7% لم يبدوا آرائهم .

 كما تبين أن 77.2% يرون أن سياسة قطع الرواتب هي خطوة في طريق الانفصال وأن 18.5% يرون عكس ذلك وأن 4.3 % لم يبدو آراءهم .

وحسب وجهة نظر أفراد العينة بأن تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام أجاب  78.6% بلا، وأن 13.8 % أجابوا بنعم وأن نسبة 7.6 % لم يبدوا آرائهم .

وفي سؤال حول مدى تفاؤل أفراد العينة بتحسن الأوضاع الاقتصادية تبين أن نسبة 5%  ما بين متفائل و متفائل بشدة وأن نسبة 93.4% ما بين غير متفائل وغير متفائل مطلقاً وأن نسبة 1.6% لا رأي لهم .

كما تبين أن 49.7% من الفلسطينيون يرون أن من يتحمل تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة هي حركة فتح وأن نسبة 43.2% يرون أن من يتحمل ذلك هي حركة حماس وأن نسبة 4.7% يرون أن الذي يتحمل ذلك هي الفصائل الأخرى وأن نسبة 2.4 % لم يبدوا آرائهم .

وفي سؤال حول رضى الجمهور الفلسطيني عن حوارات المصالحة في موسكو تبين أن نسبة5.7 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن نسبة 92.8% غير راضي وغير راضي بشدة وأن نسبة 1.5% لم يبدو آراءهم.

كما أن  نسبة 39.3% يرون أن الذي يتحمل المسئولية في فشلها هي حركة فتح كما تبين أن نسبة 36.1% يرون أن حركة حماس هي من تتحمل فشل حوارات موسكو وأن نسبة 21.7% يرون أن الفصائل الأخرى هي من يتحمل فشلها وأن نسبة 2.9%لم يبدوا آراءهم.

وفي سؤال حول مدى تأييد أفراد العينة بضم حركة حماس والجهاد الإسلامي الى منظمة التحرير الفلسطينية تبين أن الغالبية العظمى ما بين تؤيد وتؤيد بشدة ذلك بنسبة79.8 % كما أن نسبة 18.4% يرون عكس ذلك وأن نسبة 1.8% لم يبدو آراءهم.

وعن اصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها تبين أن نسبة 85.4% تؤيد وتؤيد بشدة وذلك وأن نسبة 13.4 % يرون عكس ذلك وأن نسبة 1.2 % لم يبدوا آراءهم .

وفي سؤال حول وجوب موافقة كل الفصائل على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 أجاب 76.3% أنه لا يجب ذلك وأن نسبة 22.6 % يرون بوجوب ذلك وأن نسبة 1.1% لم يبدو آرائهم .

وحول مدى تأييد أفراد العينة بالتمسك بكل فلسطين تبين أن نسبة 86.4% ما بين مؤيد ومؤيد بشدة وأن نسبة 10.8% ما بين معارض ومعارض بشدة وأن نسبة 1.8% لم يبدو آرائهم .

وحول الوسائل الإعلامية التي يتابعونها أفراد العينة بشكل رئيسي في تغطية القضية الفلسطينية تبين أن نسبة 23.9% يتابعون الفضائيات أما الذين يتابعون الراديو بلغت نسبتهم 13.5 % وأما الذين يتابعون الوكالات بلغت نسبتهم 10.6 % وأما الذين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت نسبتهم 45.6 %  وأن نسبة 6.4% لم يبدوا آرائهم كما  كانت  التوزيعات حسب التالي:-

-      أولاً : الفضائيات :24.5 % الأقصى - 13.7 % فلسطين -8.6 % معا – 8.2% فلسطين اليوم - 10.1% الجزيرة – 4.7% العربية- 11.3% الميادين –  18.9%  لقنوات فضائية متعددة او لم يبدوا آرائهم .

-      ثانياً : الراديو :

1-     افراد العينة في الضفة: الحرية  27.2% - راية 15.5 %- أجيال 9.3 % - الرابعة 8.2 % - 39.8 % باقي الإذاعات .

2-     افراد العينة في غزة : 33.8% الأقصى – 20.9% الشعب – 21.8 % القدس – 11.5% الأسرى- 12% لإذاعات متنوعة  .

-      ثالثاً : الوكالات :21.3 % وكالة معا – 17.5% دنيا الوطن –11.8 % فلسطين اليوم-8.9% فلسطين الان- 8.8% غزة الان – 6.3% شهاب -3.5  % عاجل من غزة -3.3% وكالة اتحاد برس- 2.5 % فلسطين برس – %16.1 وكالات متنوعة .

وحول تأييد أفراد العينة للفصائل الفلسطينية تبين أن نسبة  31.4% تؤيد حركة حماس وأن نسبة 30.7% تؤيد حركة فتح وأن نسبة 13.2%تؤيد حركة الجهاد الإسلامي وأن نسبة 7.7 % تؤيد الجبهة الشعبية وأن نسبة 3.2%تؤيد الجبهة الديمقراطية. وأن نسبة 13.8 %لا تؤيد أي فصيل.

ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري بالفترة ما بين11/03/2019  حتى 14/03/2019 على عينة عشوائية مكونة من 1146 فرد من سكان قطاع غزة والضفة الغربية من كلا الجنسين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا حيث بلغ هامش الخطأ نسبة  2.6% .

 

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