استطلاع:87.9% لا يرون أن إجراءات السلطة تجاه غزة تساهم في التصدي لـ صفقة القرن

أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز وطن للدراسات والبحوث في الربع الأول من عام 2019 بعنوان اتجاهات اراء الفلسطينيين حول مستجدات الوضع الاقتصادي والسياسي ، حيث تبين خلال الاستطلاع الذي أجراه المركز أن نسبة 77.3% لا يرون بأن إجراءات الرئيس عباس تجاه غزة ستؤدي الى انجاز المصالحة وأن نسبة 18.6% يرون عكس ذلك وأن نسبة4.1 % لم يبدوا آراءهم.

كما تبين أن 87.9% لا يرون أن إجراءات السلطة تجاه غزة تساهم في التصدي لصفقة القرن وأن نسبة 10.4% يرون عكس ذلك وأن 1.7% لم يبدوا آرائهم .

كما تبين أن 77.2% يرون أن سياسة قطع الرواتب هي خطوة في طريق الانفصال وأن 18.5% يرون عكس ذلك وأن 4.3 % لم يبدو آراءهم .

وحسب وجهة نظر أفراد العينة بأن تشكيل الحكومة الجديدة هو خطوة لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام أجاب 78.6% بلا، وأن 13.8 % أجابوا بنعم وأن نسبة 7.6 % لم يبدوا آرائهم .

وفي سؤال حول مدى تفاؤل أفراد العينة بتحسن الأوضاع الاقتصادية تبين أن نسبة 5% ما بين متفائل و متفائل بشدة وأن نسبة 93.4% ما بين غير متفائل وغير متفائل مطلقاً وأن نسبة 1.6% لا رأي لهم .

كما تبين أن 49.7% من الفلسطينيون يرون أن من يتحمل تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة هي حركة فتح وأن نسبة 43.2% يرون أن من يتحمل ذلك هي حركة حماس وأن نسبة 4.7% يرون أن الذي يتحمل ذلك هي الفصائل الأخرى وأن نسبة 2.4 % لم يبدوا آرائهم .

وفي سؤال حول رضى الجمهور الفلسطيني عن حوارات المصالحة في موسكو تبين أن نسبة5.7 % ما بين راضي وراضي بشدة وأن نسبة 92.8% غير راضي وغير راضي بشدة وأن نسبة 1.5% لم يبدو آراءهم.

كما أن نسبة 39.3% يرون أن الذي يتحمل المسئولية في فشلها هي حركة فتح كما تبين أن نسبة 36.1% يرون أن حركة حماس هي من تتحمل فشل حوارات موسكو وأن نسبة 21.7% يرون أن الفصائل الأخرى هي من يتحمل فشلها وأن نسبة 2.9%لم يبدوا آراءهم.

وفي سؤال حول مدى تأييد أفراد العينة بضم حركة حماس والجهاد الإسلامي الى منظمة التحرير الفلسطينية تبين أن الغالبية العظمى ما بين تؤيد وتؤيد بشدة ذلك بنسبة79.8 % كما أن نسبة 18.4% يرون عكس ذلك وأن نسبة 1.8% لم يبدو آراءهم.

وعن اصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها تبين أن نسبة 85.4% تؤيد وتؤيد بشدة وذلك وأن نسبة 13.4 % يرون عكس ذلك وأن نسبة 1.2 % لم يبدوا آراءهم .

وفي سؤال حول وجوب موافقة كل الفصائل على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 أجاب 76.3% أنه لا يجب ذلك وأن نسبة 22.6 % يرون بوجوب ذلك وأن نسبة 1.1% لم يبدو آرائهم .

وحول مدى تأييد أفراد العينة بالتمسك بكل فلسطين تبين أن نسبة 86.4% ما بين مؤيد ومؤيد بشدة وأن نسبة 10.8% ما بين معارض ومعارض بشدة وأن نسبة 1.8% لم يبدو آرائهم .

وحول الوسائل الإعلامية التي يتابعونها أفراد العينة بشكل رئيسي في تغطية القضية الفلسطينية تبين أن نسبة 23.9% يتابعون الفضائيات أما الذين يتابعون الراديو بلغت نسبتهم 13.5 % وأما الذين يتابعون الوكالات بلغت نسبتهم 10.6 % وأما الذين يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي بلغت نسبتهم 45.6 % وأن نسبة 6.4% لم يبدوا آرائهم كما كانت التوزيعات حسب التالي:-

- أولاً : الفضائيات :24.5 % الأقصى - 13.7 % فلسطين -8.6 % معا – 8.2% فلسطين اليوم - 10.1% الجزيرة – 4.7% العربية- 11.3% الميادين – 18.9% لقنوات فضائية متعددة او لم يبدوا آرائهم .

- ثانياً : الراديو :

1- افراد العينة في الضفة: الحرية 27.2% - راية 15.5 %- أجيال 9.3 % - الرابعة 8.2 % - 39.8 % باقي الإذاعات .

2- افراد العينة في غزة : 33.8% الأقصى – 20.9% الشعب – 21.8 % القدس – 11.5% الأسرى- 12% لإذاعات متنوعة .

- ثالثاً : الوكالات :21.3 % وكالة معا – 17.5% دنيا الوطن –11.8 % فلسطين اليوم-8.9% فلسطين الان- 8.8% غزة الان – 6.3% شهاب -3.5 % عاجل من غزة -3.3% وكالة اتحاد برس- 2.5 % فلسطين برس – %16.1 وكالات متنوعة .

وحول تأييد أفراد العينة للفصائل الفلسطينية تبين أن نسبة 31.4% تؤيد حركة حماس وأن نسبة 30.7% تؤيد حركة فتح وأن نسبة 13.2%تؤيد حركة الجهاد الإسلامي وأن نسبة 7.7 % تؤيد الجبهة الشعبية وأن نسبة 3.2%تؤيد الجبهة الديمقراطية. وأن نسبة 13.8 %لا تؤيد أي فصيل.

ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أُجري بالفترة ما بين11/03/2019 حتى 14/03/2019 على عينة عشوائية مكونة من 1146 فرد من سكان قطاع غزة والضفة الغربية من كلا الجنسين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا حيث بلغ هامش الخطأ نسبة 2.6% .