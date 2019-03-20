مستوطنون يعتدون على المواطنين ويخطون شعارات عنصرية في بيت لحم

اعتدى مجموعة من المستوطنين المتطرفين فجر اليوم الأربعاء، على ممتلكات الفلسطينيين، وشرعوا بكتابات عنصرية على المركبات والجدران في بلدة بيتر غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، : "إن عدداً من المستوطنين المتطرفين تسللوا إلى داخل بلدة بتير غرب بيت لحم فجراً، واعتدوا على ممتلكات ومقتنيات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية على مركبات وجدران المواطنين".

هذا ويمارس المستوطنون أبشع الجرائم الإنسانية ضد أهالي الضفة المحتلة، من اعتقال وضرب وتخريب واغتصاب واعتداء على الممتلكات العامة للمواطنين، في إطار سياسة التضيق والخناق التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.



