ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

مستوطنون يعتدون على المواطنين ويخطون شعارات عنصرية في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 10:37 - 20 مارس 2019
مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مركبات المواطنين مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على مركبات المواطنين
مشاركة

اعتدى مجموعة من المستوطنين المتطرفين فجر اليوم الأربعاء، على ممتلكات الفلسطينيين، وشرعوا بكتابات عنصرية على المركبات والجدران في بلدة بيتر غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، : "إن عدداً من المستوطنين المتطرفين تسللوا إلى داخل بلدة بتير غرب بيت لحم فجراً، واعتدوا على ممتلكات ومقتنيات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية على مركبات وجدران المواطنين".

هذا ويمارس المستوطنون أبشع الجرائم الإنسانية ضد أهالي الضفة المحتلة، من اعتقال وضرب وتخريب واغتصاب واعتداء على الممتلكات العامة للمواطنين، في إطار سياسة التضيق والخناق التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

8aa26e11-2520-4626-a29f-8b1467b0c4ef

 

b69c8b12-809f-4ca5-b91b-5be45c607e09

 

2949d797-c43b-4e5d-a91c-a062b2f0295c

 

750ecf0c-7823-47c4-89d3-436f40a891d2


 

متعلقات