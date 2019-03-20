"جماعات الهيكل" تدعو لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

كثّفت ما تسمى بـ "منظمات الهيكل" المزعوم دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس، احتفالا "بعيد المساخر" العبري (البوريم).

وبحسب الدعوات اليهودية المتطرفة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعات تابعة لـ "منظمات الهيكل" سوف تنظم برامج واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال فترة العيد.

وسيتخلل هذه الاقتحامات برامج إرشادية واحتفالية بما يتناسب مع العيد اليهودي، وسينفذ بعض أفراد منظمات الهيكل المزعوم تقاليد هذا العيد داخل الأقصى، وخاصة ارتداء الأزياء التنكرية.

وسيشارك في هذه الاقتحامات: "منظمة أمناء الهيكل"، و"منظمة نساء لأجل الهيكل"، و"مجموعة طلاب لأجل الهيكل"، و"معهد الهيكل الثالث"، وحاخامات "كريات أربع"، وبعض قيادات الاحتلال وأحزابه، ووزراء بحكومة الاحتلال.

يذكر أن هذه الجماعات المتطرفة تستغل المناسبات التلمودية لاستهداف المسجد الأقصى باقتحامات مكثفة ومحاولة أداء طقوس وشعائر تلمودية فيه، فضلاً عن ممارسة عربدات أنصار هذه الجماعات في القدس القديمة وفي الشوارع والأحياء والطرقات المؤدية الى باحة حائط البراق والمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.