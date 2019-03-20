لجنة الانتخابات تنهي حملة تحديث سجل الناخبين السنوية للعام 2019

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم، عن الانتهاء من حملة تحديث سجل الناخبين السنوية، والتي استهدفت بالأساس طلبة الثانوية في مدارس الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وقامت اللجنة خلال الحملة التي استمرت 10 أيام في المدارس، وعبر موقعها الالكتروني بتسجيل أكثر من 65 ألف طالب/ة يمثلون 94% من طلبة الثانوية العامة الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل، والذين تمت اضافتهم الى سجل الناخبين الذي يتضمن أسماء أكثر من 2.1 مليون مواطن ومواطنة مدرجين في سجل الناخبين من قبل.

وستبدأ اللجنة خلال الأيام المقبلة بمعالجة بيانات المسجلين الجدد، وشطب الوفيات من سجل الناخبين، والتي يتوقع أن تنتهي منتصف شهر نيسان المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الانتخابات أن عملية التسجيل الالكتروني للناخبين متاحة وبشكل مستمر عبر موقعها الالكترونيwww.elections.ps، حيث يمكن لأي مواطن أو مواطنة سواء كان يقيم في الداخل او في الخارج وبلغ 17 عاما فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل أن يسجل نفسه الكترونيا في أي وقت يشاء.

جدير بالذكر أن تحديث سجل الناخبين الميدانية، هي عملية سنوية تقوم بها اللجنة في كل عام لإضافة طلبة الثانوية العامة الى سجل الناخبين وشطب الوفيات، للإبقاء على سجل الناخبين محدثاً ودقيقاً، وصالحاً لخدمة أي عملية انتخابية يتم الدعوة إليها.