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طالب بسداد دينه..

مواقع التواصل ترثي منفذ عملية سلفيت.. ماذا كتب بوصيته؟

  • فلسطين اليوم - خاص- غزة
  • 09:33 - 20 مارس 2019
الشهيد أبو ليلى الشهيد أبو ليلى
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" فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا، نحن الذين إذا ولدنا بكرةً، كنا على ظهر الخيول أصيلا"، هذا ما غرّد به الناشط محمد عقب استشهاد الشاب عمر أبو ليلى.

مواقع التواصل الاجتماعي انتفضت عن بكرة أبيها ترثى الشهيد عمر أبو ليلى، الذي أشغل دولة الاحتلال المزعومة على مدار أيام، وسط حالة من الفخر والاعتزاز بالعملية التي أكدت شرعية المقاومة وأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الدم.

واغتالت قوات الاحتلال الخاصة "وحدة يمام"، الشاب عمر أبو ليلى في مدينة نابلس خلال اشتباك مسلح بمنزل مهجور في قرية عبوين، حيث ينسب إليه الاحتلال تنفيذ عملية (آريئيل) والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن اثنين إصابة 6 آخرين.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات والمنشورات التي ترثى الشهيد عمر أبو ليلى، فغرّدت شروق الشاعر على طريقتها: "يا نجمة الليل التي أرشدت من تاه عن الطريق، يا سارق النوم من جفون إسرائيل، يا كاسر جبروت العدو، علّمهم وفهّمهم، لكن هيهات أن يفهموا أو يسمعوا أو يعْقِلوا!، أبو ليلى يا معلم ...تعلموا يا كبار الوطن حُبْ الوطن من ابن ١٩ عاما.

وعبر فيسبوك، نشر الناشط أحمد منصور على صفحته الشخصية: "يليق بك أن تكون ضوءً لا ينطفئ، أن تكون وردًا لا يموت، ماء لا يجُفّ، يليق بك أن تكون كل الأشياء السعيدة التي لا يمكن أن يعبرها الحزن يومًا ما".

أما هيثم الشاوش فكتب: "إذا كان طالب مدرسة قد أوقف هذا المحتل لأيام على رجليه ؛ فكيف لو زحفت الكتائب المظفرة لتسومهم سوء العذاب. لا يمكن لأي محتل أن يرسى دعائم احتلاله دون تواطؤ عملاء الداخل؛ الذين يأكلون من خيرات الوطن ويتآمرون على ترابه".

في السياق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوصية الشهيد البطل عمر ابو ليلى التي كتبها بخط يده قبل استشهاده.

ويظهر في الوصية الموجهة لوالديه، انه يطلب منهما الرضا و المسامحة وان لا يذكرا محاسنه، بل سيئاته حتى يسامحه الناس عليها.

وطالب أبو ليلى من والديه أن يقوما بسداد ديونه عنه، والتي فصلها بوصيته، وذكر خاله ومطعم، وأحد اصدقائه، حيث لم تتجاوز ديونه الـ(60) شيكل.

وغرّد ناصر فودة: "رحمة الله عليك يا عُمر، رحمة الله عليك يا بطل، ابن الـ١٩ عام أربك العشرات من جنود اسرائيل وعلمنا المعنى الحقيقي لمقاومة الاحتلال، حطَّمتَ السِياج وغَرَزتَ سِكّينَكَ في نُحورِهم نَزَعتَ سِلاحَهُم وحَفَرتَ رصاصَكَ في صُدورِهم.

وكتب آخر: "كلنا يحسده على هذا الشرف، كلنا يتمنى لو كنّا مكانه، و كلنا يخاف أن نقولها، ١٨ عاما كانت كافية لكي يقرر عمر أن يقول كلمته، بينما مرت عشرات السنين على آخرين وهم يستجدون أملا في أن يبقوا على كراسيهم حتى لو كان الثمن شرفهم و أوطانهم شكرا سيادة الرئيس عمر أبو ليلى، لمثلك تدوم الكراسي".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الشاباك "الإسرائيلي" بعد عملية الاغتيال ليلة أمس أن عملية اغتيال عمر أبو ليلى كانت ذروة جهود استخبارية وعملياتية خلالها تم توظيف طاقات استخبارية وتكنولوجية مختلفة أدت في نهاية الأمر للعثور عليه في المبنى الذي اختبأ به.

 

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