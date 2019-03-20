مواقع التواصل ترثي منفذ عملية سلفيت.. ماذا كتب بوصيته؟

" فليحرقوا كل النخيل بساحنا، سنطل من فوق النخيل نخيلا، فليهدموا كل المآذن فوقنا، نحن المآذن فاسمع التهليلا، نحن الذين إذا ولدنا بكرةً، كنا على ظهر الخيول أصيلا"، هذا ما غرّد به الناشط محمد عقب استشهاد الشاب عمر أبو ليلى.

مواقع التواصل الاجتماعي انتفضت عن بكرة أبيها ترثى الشهيد عمر أبو ليلى، الذي أشغل دولة الاحتلال المزعومة على مدار أيام، وسط حالة من الفخر والاعتزاز بالعملية التي أكدت شرعية المقاومة وأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة الدم.

واغتالت قوات الاحتلال الخاصة "وحدة يمام"، الشاب عمر أبو ليلى في مدينة نابلس خلال اشتباك مسلح بمنزل مهجور في قرية عبوين، حيث ينسب إليه الاحتلال تنفيذ عملية (آريئيل) والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن اثنين إصابة 6 آخرين.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات والمنشورات التي ترثى الشهيد عمر أبو ليلى، فغرّدت شروق الشاعر على طريقتها: "يا نجمة الليل التي أرشدت من تاه عن الطريق، يا سارق النوم من جفون إسرائيل، يا كاسر جبروت العدو، علّمهم وفهّمهم، لكن هيهات أن يفهموا أو يسمعوا أو يعْقِلوا!، أبو ليلى يا معلم ...تعلموا يا كبار الوطن حُبْ الوطن من ابن ١٩ عاما.

وعبر فيسبوك، نشر الناشط أحمد منصور على صفحته الشخصية: "يليق بك أن تكون ضوءً لا ينطفئ، أن تكون وردًا لا يموت، ماء لا يجُفّ، يليق بك أن تكون كل الأشياء السعيدة التي لا يمكن أن يعبرها الحزن يومًا ما".

أما هيثم الشاوش فكتب: "إذا كان طالب مدرسة قد أوقف هذا المحتل لأيام على رجليه ؛ فكيف لو زحفت الكتائب المظفرة لتسومهم سوء العذاب. لا يمكن لأي محتل أن يرسى دعائم احتلاله دون تواطؤ عملاء الداخل؛ الذين يأكلون من خيرات الوطن ويتآمرون على ترابه".

في السياق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوصية الشهيد البطل عمر ابو ليلى التي كتبها بخط يده قبل استشهاده.

ويظهر في الوصية الموجهة لوالديه، انه يطلب منهما الرضا و المسامحة وان لا يذكرا محاسنه، بل سيئاته حتى يسامحه الناس عليها.

وطالب أبو ليلى من والديه أن يقوما بسداد ديونه عنه، والتي فصلها بوصيته، وذكر خاله ومطعم، وأحد اصدقائه، حيث لم تتجاوز ديونه الـ(60) شيكل.

وغرّد ناصر فودة: "رحمة الله عليك يا عُمر، رحمة الله عليك يا بطل، ابن الـ١٩ عام أربك العشرات من جنود اسرائيل وعلمنا المعنى الحقيقي لمقاومة الاحتلال، حطَّمتَ السِياج وغَرَزتَ سِكّينَكَ في نُحورِهم نَزَعتَ سِلاحَهُم وحَفَرتَ رصاصَكَ في صُدورِهم.

وكتب آخر: "كلنا يحسده على هذا الشرف، كلنا يتمنى لو كنّا مكانه، و كلنا يخاف أن نقولها، ١٨ عاما كانت كافية لكي يقرر عمر أن يقول كلمته، بينما مرت عشرات السنين على آخرين وهم يستجدون أملا في أن يبقوا على كراسيهم حتى لو كان الثمن شرفهم و أوطانهم شكرا سيادة الرئيس عمر أبو ليلى، لمثلك تدوم الكراسي".

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الشاباك "الإسرائيلي" بعد عملية الاغتيال ليلة أمس أن عملية اغتيال عمر أبو ليلى كانت ذروة جهود استخبارية وعملياتية خلالها تم توظيف طاقات استخبارية وتكنولوجية مختلفة أدت في نهاية الأمر للعثور عليه في المبنى الذي اختبأ به.

وصية البطل لأهله انه عليه دين ياعمر الأمة كلها الك مديونة #عمر_ابو_ليلي pic.twitter.com/GCB6aEgjAA — العدل (@ghraneek) ٢٠ مارس ٢٠١٩

هكذا قضى عمر أبو ليلى...أبى الموت الطبيعي فسقط بين زخات الرصاص!!

ليتها فلسطين كلّها أنت...وليتك كنت أول حجر

لسقط الإحتلال مقاومة...ولم يسقط العرب نيام!!!

✍????هنئياً#عمر_أبو_ليلى pic.twitter.com/POvkGR959Y — ali (@ali85111761) ٢٠ مارس ٢٠١٩

فلسطين الليلة تودع ثلاثة من أقمارها على طريق النصر والتحرير..



الشهيد: #عمر_ابو_ليلي

الشهيد: رائد هشام حمدان

الشهيد: زياد عماد محمد نوري pic.twitter.com/OBAeOSsL1V — mahmoud Hrebat (@hrebat) ٢٠ مارس ٢٠١٩

السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت.

الشهيد عمر أبو ليلى . #نبض_فلسطين pic.twitter.com/0fVXAYAhPv — نبض فلسطين (@nabadpulsetine) ٢٠ مارس ٢٠١٩

اغتالوك أم لا.. سيبقى أسمك مباركاً مثل زيتون فلسطين، يكاد يضيء وإن لم يمسسه نار، وستظل صورتك الأحلى في العالمين،يا زينة الدنيا ويا عامود الدار !#البطل_عمر_أبو_ليلى — ahmad lahlouh (@LahlouhAhmad) ٢٠ مارس ٢٠١٩

هكذا سيكون الأمر، سيجلس على السُرر المَرفوعة، ويتكىء على النّمارق المصفوفة، ويأخذ جولته الطويلة، ليلقي السلام على من سبقوه، ويذهب للنبي حاملًا جُرحه ليضعه بين كفيه ويقرئه السلام، ويخبره مُمددًا عنقه مُفاخرًا: أنا #عمر_أبو_ليلى من فلسطين، غفوتُ في رام الله لأستيقظ في الجنة .. pic.twitter.com/DEDMYE4hWS — lama Matar (@lama06970150) ٢٠ مارس ٢٠١٩

فليحرقوا كل النخيل بساحنا سنطل من فوق النخيل نخيلا

فليهدموا كل المآذن فوقنا نحن المآذن فاسمع التهليلا

نحن الذين إذا ولدنا بكرةً كنا على ظهر الخيول اصيلا. #عمر_أبو_ليلى — mohammad (@MohamadAbuSyam) ٢٠ مارس ٢٠١٩

كلنا يحسده على هذا الشرف، كلنا يتمنى لو كنّا مكانه، و كلنا يخاف أن نقولها.

١٨ عاما كانت كافية لكي يقرر عمر أن يقول كلمته، بينما مرت عشرات السنين على آخرين و هم يستجدون أملا في أن يبقوا على كراسيهم حتى لو كان الثمن شرفهم و أوطانهم

شكرا سيادة الرئيس عمر أبو ليلى، لمثلك تدوم الكراسي — أحلم بوطن (@watandream) ٢٠ مارس ٢٠١٩

رحمة الله عليك يا عُمر، رحمة الله عليك يا بطل، ابن الـ١٩ عام أربك العشرات من جنود اسرائيل وعلمنا المعنى الحقيقي لمقاومة الاحتلال.



حطَّمتَ السِياج وغَرَزتَ سِكّينَكَ في نُحورِهم



نَزَعتَ سِلاحَهُم وحَفَرتَ رصاصَكَ في صُدورِهم#الشهيد البطل عمر أبو ليلى pic.twitter.com/6XFxXQBhiG — Naser Foudeh (@Naser_foudeh) ٢٠ مارس ٢٠١٩

و الله لن تهزم أمة فيها عمر ابو ليلى .. الثأر له لا يكون الا بتحرير فلسطين كل فلسطين .. والله هو وامثاله من الأبطال صفعه في وجه المطبعين العرب ✌️ — أحلام .. soonvictory (@soonfactory2006) ٢٠ مارس ٢٠١٩

إذا كان طالب مدرسة قد أوقف هذا المحتل لأيام على رجليه ؛ فكيف لو زحفت الكتائب المظفرة لتسومهم سوء العذاب.



لا يمكن لأي محتل أن يرسي دعائم احتلاله دون تواطؤ عملاء الداخل ؛ الذين يأكلون من خيرات الوطن ويتآمرون على ترابه .#عمر_أبو_ليلى_فارسٌ_ترجّل pic.twitter.com/RnWEFJAXDu — هيثم الشاوش ⁦????????⁩ (@kN5NjPOIvCRh8BH) ٢٠ مارس ٢٠١٩