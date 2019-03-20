د.الهندي: شعبنا يمتلك القدرة على المواجهة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني يمتلك القدرة على المواجهة رغم كل المؤامرات التي تحاك ضده، وأن استشهاد الشاب البطل عمر أبو ليلى والذي مرغ وجه الاحتلال في التراب يدل على قوة الإرادة التي يمتلكها شعبنا الأعزل.

وقال الدكتور الهندي خلال تصريحات لـ"إذاعة القدس": إن توقيت عملية سلفيت التي أدت إلى مقتل عدد من جنود الاحتلال مهم، خاصةً أنه يأتي في وقت عجز فيه رجال المنطقة الذين يرتمون تحت أقدام الاحتلال ليشكل نموذجاً اسطورياً يحتذي به الأجيال الشباب.

وامتدح الدكتور الهندي العملية التي اعتبرها نموذجاً أسطورياً سواء في بدايتها حيث أن منفذ العملية صغير السن وقام بطعن وأخذ سلاح الجندي وملاحقة جنود الاحتلال ، مما أدى لمقتل 3 جنود إسرائيليين ، أو في آخرها عندما حاصرت جنوداً جرارة لمكان تواجد الشهيد ومحاصرته والاشتباك معه لأربع ساعات مما أدى لإصابة أحد الجنود قبل استشهاده.