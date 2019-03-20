اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي بدعوة من تركيا لبحث مجزرة المسجدين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية بدعوة من تركيا التي ترأس القمة الإسلامية واللجنة التنفيذية، على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، بمدينة إسطنبول التركية، الجمعة المقبل، لبحث "مجزرة المسجدين" في نيوزيلاندا.

وكانت تركيا من أوائل الدول التي سارعت لإرسال نائب رئيسها مع وزير خارجيتها لزيارة نيوزيلندا، لتقديم واجب العزاء لذوي الضحايا، وللوقوف على ملابسات الجريمة الإرهابية.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته، الثلاثاء، أن الاجتماع الطارئ يأتي عقده "بناء على طلب جمهورية تركيا التي ترأس القمة الإسلامية واللجنة التنفيذية، وتتكون اللجنة من ترويكا القمة الإسلامية - تركيا ومصر وغامبيا - وترويكا مؤتمر وزراء الخارجية - الإمارات وبنغلادش والنيجر - ودولة مقر المنظمة المملكة العربية السعودية والأمين العام للمنظمة".

وذكر البيان أن الاجتماع "سيعقد على مستوى وزراء الخارجية في مدينة إسطنبول التركية يوم 22 آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلاندا في منتصف الشهر الجاري، وأودى بحياة خمسين شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة".

ومن المقرر أن يستعرض الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، أمام الاجتماع "جهود المنظمة من أجل التوعية بخطر ظاهرة الإسلاموفوبيا ومكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة لحماية ودعم المجتمعات المسلمة في العالم".

وفي بيان آخر صدر عنها اليوم، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي المشاركة في التأبين الوطني لضحايا الهجوم، والذي من المقرر أن يعقد في نيوزيلندا يوم 29 آذار/ مارس الجاري.

واستهدف هجومان نفذهما المتطرف برينتون تارانت مسجدين في مدينة كرايتس تشيرتش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكارا واسعا.