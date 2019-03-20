الاحتلال يخشى إدانته بمجلس حقوق الإنسان ويستنجد بـ26 دولة

استنجد الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بـ26 دولة، لعدم التصويت لصالح مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يدينه في جرائم ارتكبها في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين.

وتأتي الدعوة "الإسرائيلية" قبل التصويت الخميس المقبل، على مشروع القرار الذي يدين جرائم بحق "مسيرات العودة" ترتقي إلى "جرائم حرب" في قطاع عزة المحاصر.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، فإن القائم بأعمال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، وجه رسائل بهذا الشأن إلى وزراء خارجية الدول الـ26، ولكنه لم يحددها.

وخلص تقرير، أصدرته لجنة مختصة في المجلس، إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ترتقي إلى "جرائم حرب" بحق المتظاهرين السلميين في غزة، بما يسمح بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.

ووصف كاتس ما يجري بأنه "مسرحية سخيفة"، وزعم أن التقرير "يفتقر إلى فهم القضايا الأمنية، ويتجاهل إطلاق حماس للصواريخ".

ومنذ آذار/ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في "مسيرات العودة"، قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قام فيه الاحتلال الإسرائيلي باحتلال أراض فلسطينية واسعة.

ويطالب المتظاهرون برفع حصار يفرضه الاحتلال على غزة، منذ عام 2006، وتسبب بتدهور أوضاع أكثر من مليوني نسمة، هم سكان القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف ودموية، ما أسقط 261 شهيدا و14 ألفا و75 جريحا، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، بحسب توثيق لمركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أعلنه في كانون الثاني/ يناير الماضي.