الصحة بغزة تعلن رفع جهوزيتها استعداداً لـ30 مارس

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، أن المستشفيات بطواقمها الطبية رفعت حالة جهوزيتها للتعامل مع الإصابات المحتملة استعداداً للثلاثين من مارس الجاري، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرة العودة الكبرى.

وقد أكد د. أحمد شتات مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة بغزة، أن جميع الكوادر الصحية في المستشفيات على أتم الاستعداد للتعامل مع الاصابات و عمليات الفرز و سد الفجوات لتحسين الاداء و تقديم الخدمة الصحية كاملة للحفاظ على حياة المصابين ,من خلال تقليل مدة الانتظار في أقسام الطوارئ و تقديم الخدمة السريعة و الامنة للتخفيف من المضاعفات و الوفيات .

و شدد د. شتات خلال اجتماعاته المتكررة مع الطواقم الطبية على توحيد العمل و التكامل بين مقدمي الخدمة من جراحي الاوعية الدموية و العظام ,الى جانب توحيد الاداء و التعامل مع اصابات الاطراف السفلية بما يحقق أعلى مستوى آمن من الخدمة و الحفاظ على الأطراف.

ونوه الى أنه جارى اعادة و توزيع بعض الكوادر الصحية الى بعض المستشفيات لسد الاحتياجات ,بالإضافة الى دعمها بطواقم طبية من الوافدين الأجانب.

وقال خلال لقاء إعلامي :"بأنه جارى العمل على بروتوكول موحد لاستخدام المضادات الحيوية و مسكنات الآلام داخل غرف العمليات و أقسام الطوارئ ,اضافة الى توحيد بروتوكولات مكافحة العدوى.

و على صعيد الشراكة بين مقدمى الخدمة الصحية, أفاد د.شتات بأنه تم الاتفاق مع المؤسسات الأهلية في كافة المحافظات لاستيعاب المصابين في حالة الطوارئ ,لإفراغ الاسرة لاستقبال حالات المصابين الجدد.

و نوه مدير دائرة الاطباء الى أنه تم التوافق مع منظمة الصليب الاحمر الدولي لتوسعة أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات الضيقة بخيم طبية لنصبها أمام أقسام الطوارئ لزيادة القدرة الاستيعابية للأسرة و الحالات .

وحول الادوية و المستهلكات الطبية , أفاد د. شتات بأنه تم التعاون مع ادارة الصيدلة و الشركاء ذات الاختصاص لتأمين الاحتياجات اللازمة بمعدلات كافية من الادوية و المستهلكات الطبية بما يخدم أي سيناريو محتمل في التعامل مع المصابين.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة بغزة, تضم 37 غرفة عمليات جراحية ,فيما تصل القدرة الاستيعابية الى (509) سرير جراحة , و كذلك 41 سرير عناية مركزة , فيما تتوفر خدمة جراحة العظام في 6 مستشفيات ,أما جراحة الاوعية الدموية فتتوفر في 3 مستشفيات.