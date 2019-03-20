"إسرائيل" تستجدي 26 دولة بعدم التصويت غداً على قرار يدينها بسبب مسيرات العودة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن دولة الاحتلال ناشدت أكثر من 26 دولة بعدم التصويت لصالح مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يدينه على جرائم ارتكبها في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين.

وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن القائم بأعمال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، وجه رسائل بهذا الشأن إلى وزراء خارجية الدول الـ26، ولكنه لم يحددها.

وتأتي الدعوة "الإسرائيلية" قبل التصويت الخميس المقبل، على مشروع القرار الذي يدين جرائم بحق "مسيرات العودة" ترتقي إلى "جرائم حرب" في قطاع عزة المحاصر.

وخلص تقرير، أصدرته لجنة مختصة في المجلس، إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ترتقي إلى "جرائم حرب" بحق المتظاهرين السلميين في غزة، بما يسمح بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم.

ومنذ آذار/ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في "مسيرات العودة"، قرب السياج الفاصل على حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قام فيه الاحتلال الإسرائيلي باحتلال أراض فلسطينية واسعة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف ودموية، ما أسقط 261 شهيدا و14 ألفا و75 جريحا، بينهم أطفال ونساء ومسعفون، بحسب توثيق لمركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أعلنه في كانون الثاني/ يناير الماضي.