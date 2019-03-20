بماذا علق نتنياهو بعد اغتيال منفذ عملية سلفيت؟

امتدح رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عملية اغتيال الشاب عمر أبو ليلى المتهم بتنفيذ عملية سلفيت قبل يومين.

وقال نتنياهو في تغريدة له على حسابه "تويتر": اهنئ الشاباك، يد إسرائيل طويلة وستطال كل من يمس الإسرائيليين" على حد زعمه.

يذكر أن الشهيد أبو ليلى ارتقى الليلة، أثر اشتباك مسلح مع قوات خاصة لجيش الاحتلال "يمام ودودوفدوفان" في إحدى منازل عبودين برام الله المحتلة

واستمر الاشتباك بين أبو ليلى وقوات الاحتلال قرابة الساعتين.

الجدير بالذكر أن الاحتلال يتهم ابو ليلى بتنفيذ عملية أرئيل قرب سلفيت والتي قتل فيها اثنان من جند الاحتلال قبل يومين.