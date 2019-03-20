تسليم جثماني شهيدي نابلس.. والتشييع اليوم وسط حداد شامل

سلمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء جثماني الشهيدين رائد حمدان وزيد نوري، اللذين ارتقيا في ساعات الفجر الأولى من اليوم في مدينة نابلس بالضفة المحتلة، من حاجز حوارة جنوب المدينة، ونقلا إلى مستشفة رفيديا، حيث من المقرر أن تشييع جثمانهما بعد صلاة ظهر اليوم.

وكانت قوة احتلالية كبيرة اقتحمت الجهة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين الذين اقتحموا مقام يوسف للصلاة فيه، واندلعت مواجهات عنيفة في محيط المقام، قبل أن تقوم قوة احتلالية بإطلاق النار على سيارة فلسطينية كانت تمر في المكان، ثم قامت جرافة عسكرية بتحطيم المركبة على من فيها، ومنعت سيارات الأسعاف من الوصول إليها لتقديم العلاج للشهداء.

وصباح اليوم شل الإضراب الشامل نواحي الحياة في المدينة، استجابة لقرار لجنة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بالحداد و الإضراب الشامل، فيما عدى المدارس، حدادا على شهداء المدينة والشهيد " عمر أبو ليلى" منفذ عملية سلفيت البطولية والذي اغتالته قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من مساء أمس.

كما أعلن مجلس الطلبة في جامعة النجاح الوطنية على تعطيل الدوام في الجامعة التزاما بقرار الإضراب.