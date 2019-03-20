شهاب: "أبو ليلى" أسطورة ومقاوم رفع رؤوسنا عاليًا

نعت حركة الجهاد الإسلامي فلسطين الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت البطولية، والذي استشهد بعد تنفيذه عملية فدائية أدت إلى مقتل اثنين من الصهاينة، وإصابة آخرين قرب مستوطنة "أرئيل".

وقال مدير المكتب الاعلامي لحركة الجهاد داود شهاب عبر "إذاعة القدس"، إن هذا اليوم يُسجّل فيه التاريخ ليشهد على أسطورة ومقاوم فلسطيني في تاريخ النضال الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الشهيد أبو ليلى نموذج للحر الذي يأبى الخضوع والاستسلام، وخير أمين على دماء الشهداء.

وأضاف: "نحن جميعًا كفلسطينيين ننتمي إلى الشهيد عمر أبو ليلى الذي يعتبر نموذجًا في وجه كل محاولات تزييف الوعي والاستدارة نحو معارك هامشية ووهمية، فقد رفع رأس الشعب الفلسطيني عاليًا وارتقى شهيدًا وهو يقاوم حتى الرمق الأخير.

وشدّد شهاب على أن الشعب الفلسطيني وَلّاد سينجب مئات الألاف من المقاومين، أمثال عمر أبو ليلى وأحمد جرار وصالح البرغوثى ومهند حلبي، والذين سيحملون العهد والراية ويواصلون المسير نحو تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.