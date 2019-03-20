قطعان المستوطنين تقتحم قبر يوسف

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات قرب "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة).

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بشظايا رصاص حي بمحيط قبر يوسف، نقلت لمستشفى "رفيديا" الحكومي غربي نابلس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية التابعة لـ "الهلال الأحمر" من الوصول لإصابة ثانية في منطقة مفرق "الغاوي" شرقي مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال دهمت بعشرات الجنود وآليات عسكرية محيط قبر يوسف، تمهيدًا لاقتحام القبر من قبل المستوطنين؛ قبل أن تندلع مواجهات في المكان مع الشبان الفلسطينيين.

ونوه الشهود إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية قرب مفرق "الغاوي" القريب من قبر يوسف بالمنطقة الشرقية في مدينة نابلس، وأصابت أحد ركابها على الأقل، دون أن تسمح بوصول الطواقم الطبية لها.