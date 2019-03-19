حماس تنعي "أبو ليلى" منفذ عملية سلفيت البطولية

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد عمر أبو ليلى (19 عاما)، منفذ عملية سلفيت البطولية، الذي ارتقى إلى الله شهيدا بعد تنفيذه عملية فدائية جريئة، أدت إلى مقتل اثنين من الصهاينة، وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وأكدت "حماس" في بيان صحفي لها، أن عملية سلفيت أربكت منظومة الأمن المتغطرسة وأذلتها، مشددة على أن الشهيد أبو ليلى كان مثالا لقلب الضفة النابض بالمقاومة لتحطّم عنجهية الاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى والقدس وإجرامه المستمر في الضفة.

وجاء في بيانها: "ففي الوقت الذي ظن فيه المحتل أن الساحة خالية أمامه ليمرر مخططاته بتصفية قضيتنا المباركة، نهض البطل عمر كمارد يذود عن أرضه، معلنا أن الفلسطيني شوكة في حلق الاحتلال لا يمكنه كسرها".

وأشارت إلى أن عملية سلفيت البطولية والاشتباك الذي دار بين شهيدنا وقوات الاحتلال، تشير إلى الإيمان العارم بحقنا الفلسطيني على هذه الأرض، وإصرار شعبنا على مقاومة الاحتلال حتى آخر قطرة دم فيه.

وتابعت :"إن شهيدنا يلحق بكوكبة المجد والبطولة، مجددا سيرة المقاومين الأبطال أشرف نعالوة وصالح وعاصم البرغوثي وأحمد جرار، ومسطرا بدماه الزكية فصلا جديدا من حكاية شعبنا المقاوم، فسلام لروحه الطاهرة، وسلام لساعده المباركة التي أذاقت الاحتلال مرارة عدوانه وإجرامه، وسلام لخطاه الشابة".

ووجهت تحية إجلال وإكبار لذوي الشهيد وأهله الصابرين ولسلفيت وللضفة منجبة الأبطال.