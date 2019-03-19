اعلام الاحتلال: "إسرائيل" وأجهزة السلطة تحبطان 90% من العمليات بالضفة

قال المحلل العسكري آفي يسسخاروف، مساء اليوم الثلاثاء، إن "السلطة الفلسطينية تسهم بالتنسيق مع "إسرائيل" في احباط 90% من العمليات التي تخطط لها حركة حماس بالضفة الغربية".



وكشف المحلل العسكري في موقع "والا" العبري، أن الهدوء بالضفة الغربية هش، والأوضاع قابلة للانفجار، بسبب الأزمات المتراكمة والتي آخرها بوابة الرحمة بالمسجد الأقصى.



وأشار المحلل يسسخاروف، إلى أن الدافعية للتنفيذ العمليات تتزايد، وأن "إسرائيل" أحبطت أكثر من 200 محاولة لتنفيذ عمليات بالضفة في العام 2015، و350 محاولة في 2016، و400 محاولة في 2017، و600 محاولة في 2018، ونجحت إلى الآن في احباط أكثر من 100 محاولة منذ بداية العام الجاري 2019.