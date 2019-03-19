3 آلاف فرص عمل للعمال والخرجيين في غزة

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء اتفاقيات شراكة مع خمس شركاء محليين لتنفيذ أنشطة المشروع الممول من دولة قطر من خلال اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة بمبلغ قدره 7 مليون دولار امريكي والذي سيخلق فرصة عمل لأكثر من 3 آلاف فلسطيني في القطاع.

وسيشمل التوظيف في غزة مجالات مختلفة منها التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية والإنقاذ البحري لمدة تتراوح ما بين 6 الى 9 شهور.

وقال البرنامج أنه سيتم توزيع فرص العمل في قطاع غزة على الخريجين أصحاب الخبرة وكذلك الخريجين المتدربين الذين لا يملكون خبرة كافية، بالإضافة الى العمال الذين ليس لديهم أي مؤهل علمي مع مراعاة المعايير اللازمة التي اتفق عليها من خلال لجنة مشتركة من الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وممثل عن دولة قطر والوزارات المختلفة.

وسيقوم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بمتابعة تشغيل 1099 مستفيد ضمن مجالات العمل في البلديات والزراعة والإسكان وقطاع التنمية الاجتماعية.