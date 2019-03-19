وحدات "الإرباك الليلي" تواصل عملها شرق غزة

تواصل وحدات "الإرباك الليلي" لليوم الثاني على التوالي عملها، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد مراسلونا المتواجدين على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة، إن عشرات الشبان يتواجدون في المخيمات الخمس للمشاركة في فعاليات "الإرباك الليلي"

وأشار المراسلون إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها إشعال للإطارات المطاطية وإلقاء القنابل الصوتية تجاه قوات الاحتلال.

وعادت وحدات "الإرباك الليلي" للعمل بعد انقطاع أسبوع كامل، لإتاحة الفرصة للوفد الأمني المصري التوصل لتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.