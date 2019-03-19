جيش الاحتلال يعتقل أكثر من 10 عمال من برطعة جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عمال في بلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت برطعة وداهمت عمارة سكنية وفتشتها واعتقلت أكثر من 10 عمال، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.