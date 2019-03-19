لجنة الاسرى في القوى الوطنية تدعو لنصرة المعتقلين بسجون الاحتلال

أكدت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، على دعمها وإسنادها الكامل للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات والجرائم من قبل إدارة ومصلحة السجون.

و دعت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه جماهير شعبنا لاعتبار نصرة الأسرى أولوية تتوحد لأجلها كل طاقات أبناء الشعب الفلسطيني.

وأهابت اللجنة بجماهير شعبنا إلى المشاركة الفاعلة في أوسع حراك شعبي مناصر للأسرى الأبطال. كما دعت إلى رفع صور الأسرى في مختلف الفعاليات الوطنية والشعبية ومسيرات العودة والمسير البحري تأكيداً على نصرتهم ودعمهم.

كما أكدت اللجنة على وحدة كافة قوى شعبنا خلف قضية أسرانا، مناشدة كل الغيورين على المصلحة الوطنية بوقف التراشق والسجالات وتجاوز الخلافات السياسية وتنحيتها في هذا الظرف العصيب الذي يمر به أسرانا في سجون الاحتلال.

و شددت على ضرورة احترام الأسرى المحررين وعدم التعرض لهم أو الإساءة إليهم وذلك تقديراً لتضحياتهم ونضالاتهم.

و أعربت لجنة الأسرى عن رفضها وإدانتها الشديدة لأي مساس أو اعتداء يتعرض له المحررون الأبطال، بما في ذلك المساس بحقوقهم ومخصصاتهم

