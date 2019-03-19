التجهيز لأكبر مشروع "قسائم شرائية" في قطاع غزة

أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة تجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع.

وأوضح السفير العمادي، في تصريحات له اليوم، أن مشروع توزيع القسائم الشرائية سيستهدف الأسر الفقيرة والمصنفة في الوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة على أنها الأسر الأكثر حاجة والتي تأثرت بالظروف الحالية التي يعيشها القطاع جراء الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن 12 عاما.

وأشار العمادي، إلى أن المشروع حاليا في خطواته الأخيرة للتنفيذ على مستوى محافظات القطاع، وتبلغ تكلفته 10 ملايين دولار أمريكي، لافتا إلى أنه سيشمل توزيع قسائم شرائية بقيمة (300 شيكل) لما يقارب 120 ألف أسرة محتاجة، بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تضع حاليا اللمسات الأخيرة لاختيار الأسماء المرشحة للاستفادة من المشروع.

وأوضح أن عملية صرف القسائم الشرائية ستتم من خلال التعاقد مع مراكز توزيع معتمدة ومعروفة لدى المواطنين على مستوى محافظات قطاع غزة، فيما سيستمر العمل في المشروع حتى شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع إنسانية تنفذها دولة قطر في قطاع غزة ضمن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإغاثة سكان القطاع بقيمة (150 مليون دولار)، شملت تقديم مكافآت مالية لموظفي غزة وكذلك صرف مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى منحة تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها.