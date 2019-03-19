ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

الأسرى: شكلنا خلية أزمة وسندير ثورة السجون باقتدار وثبات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:51 - 19 مارس 2019
معتقل معتقل
مشاركة

أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أنها ماضية في طريق المحافظة على حقوقنا ومكتسباتنا وإرث الحركة منذ 50 سنة"، مبينةً أنها شكلت خلية أزمة مشتركة من كافة أبناء الحركة الأسيرة لإدارة ثورة السجون باقتدار وثبات.

وأضاف بيان للحركة الأسيرة مساء الثلاثاء، أن الهجمة من حكومة الاحتلال مازالت مستمرة علينا منذ بداية العام الجاري ولم تتوقف؛ حتى وإن بدى أن الأجواء مستقرة لدينا فنحن في كل ساعة نتجرع الألم.

وأشار البيان إلى أن قمع الأسرى في سجن رامون والنقب وإبقائهم في الأقسام التي تحتوي على أجهزة التشويش المسرطنة يدلل على نية التصعيد المبيتة لدى الاحتلال واستهداف الأسرى.

وأكد البيان أن "مخططات إدارات السجون لن تمرّ إلا عبر إخوان عبد القادر أبو الفحم وعلي الجعفري وميسرة أبو حمدية وفارس بارود"، مضيفاً : "رهاننا على أبناء شعبنا لم يخسر يومًا ومعارك الحركة الأسيرة عام 1976 و1992 و2012 دليل على حديثنا، فكونوا عند ظننا بكم".

ودعت الحركة الأسيرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة إلى سجن النقب ورامون للوقوف على حجم الانتهاكات.

متعلقات