طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين ومرصداً للمقاومة في غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواطنين شمال قطاع غزة كانت تستعد لإطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي المحتلة فيما قصفت مرصداً للمقاومة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بان طائرات استطلاع إسرائيلية أغارت على خلية كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة من شمال القطاع تجاه الأراضي المحتلة.

وأفاد مراسلنا بان طائرات الاحتلال قصفت مرصداً للمقاومة في حي الزيتون شرق مدينة غزة دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المجاهدين.

وكانت الوحدات الميدانية الشعبية المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت عودتها للعمل بقوة لإرباك الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوحدات الميدانية الشعبية في بيان صحفي أنها قررت العودة لأساليب ارباك العدو الإسرائيلي، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصار غزة.

والوحدات الميدانية الشعبية تنفذ أفعالاً ميدانية شعبية عدة منها (الإرباك الليلي- عمليات قص السلك - اشعال الكاوشوك – اطلاق الطائرات الورقية الحارقة – تفجير قنابل صوتية)، وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.