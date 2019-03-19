الوحدات العاملة في مسيرة العودة تعلن عودتها للعمل بقوة الإرباك الاحتلال

أعلنت الوحدات الميدانية الشعبية المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار عودتها للعمل بقوة لإرباك الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوحدات الميدانية الشعبية في بيان صحفي أنها قررت العودة لأساليب ارباك العدو الإسرائيلي، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصار غزة.

والوحدات الميدانية الشعبية تنفذ أفعالاً ميدانية شعبية عدة منها (الإرباك الليلي- عمليات قص السلك - اشعال الكاوشوك – اطلاق الطائرات الورقية الحارقة – تفجير قنابل صوتية)، وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود لاستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.