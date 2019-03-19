"إسرائيل" قلقة من استلام مصر غواصتين ألمانيتين

قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "إن المؤسسة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي تنظر بقلق بالغ لاستلام مصر غواصتين حربيتين من ألمانيا، لأن ذلك سيشكل تحديا جديا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المستقبل".

ووفقا لتقرير نشره راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فإن الغواصات الألمانية الجديدة المباعة لمصر ستتحدى البحرية الإسرائيلية في المستقبل وتؤدي لاختلال في الميزان العسكري".

وهاجم رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال: "إن هذا الأمر خطير جدا ويضر بأمن "إسرائيل"، وسيؤدي إلى إحباط التفوق الإسرائيلي في البحر الأحمر".

وأشار إلى أن كل هذا يتم من وراء ظهر مؤسسة الحرب الإسرائيلية، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق تتعمق في ما يبدو أنه أخطر فضيحة فساد في تاريخ "الدولة"، حيث لم يتدخل نتنياهو لإيقاف صفقة الغواصات لمصر.

وتسلمت مصر قبل عامين غواصتين من ألمانيا من طراز "تايب 209"، في إطار صفقة تعاقدت عليها مع برلين تشمل 4 غواصات حديثة.