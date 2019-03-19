صيدم: 47 شهيدا وجرح 3191 طالباً فلسطينياً

قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم أن 47 طالبا (سته في الضفة و41 في القطاع) ارتقوا شهداء منذ بداية العام الفائت وحتى الأن، وجرح أكثر من 3191 من الطلبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء تحدث فيه صيدم عن أبرز الانتهاكات على صعيد قطاع التعليم، تتضمن الانتهاكات ضد المدارس والطلبة والمعلمين.

وقال صيدم إن 22250 طالباً، و1456 معلما، تعرضوا لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، تنوعت ما بين ارتقاء طلبة شهداء وسقوط جرحى في صفوفهم، واعتقالهم وفرض الإقامة الجبرية عليهم وتأخيرهم على الحواجز وحرمانهم من الوصول الأمن للمدارس من خلال إغلاق الحواجز والبوابات.

وفي التفاصيل قال صيدم إن 47 شهيداً أرتقوا خلال العام 2018 كما استشهد معلمان من قطاع غزة ، كما جرح 3191 طالبا من بينهم 17 حالة بتر في قطاع غزة، كما جرح 106 من المعلمين والإداريين، وبلغ عدد المعتقلين من الطلبة ( 299 ) ومن المعلمين 30 والموظفين من كافة المديريات 30 معتقلاً.

وتعرضت 97 مدرسة للاعتداءات الاحتلال (87 مدرسة في الضفة - 10 في غزة)، بواقع 345 اعتداء، تنوعت ما بين قصف مدفعي وطيران واقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وإلحاق الخسائر المادية بها وتعطيل الدوام سواء بشكل كلي أو جزئي واصدار الإخطارات بحق المدارس.

إضافة إلى حالات الحبس المنزلي لعشرات الحالات من طلبة القدس على مدار العام الدراسي كما أدت انتهاكات الاحتلال إلى ضياع حوالي 8669 حصة تعليمية، إضافة لتسليم 22 إخطاراً، تنوعت ما بين هدم، ووقف بناء، وأوامر هدم، وإزالة بناء.

وتحدث صيدم عن مدارس التحدي التي يلاحقها الاحتلال بالهدم، والتي كان أخرها هدم مدرسة التحدي رقم 13، في جنوب الخليل وتدميرها وازالتها عن بكرة أبيها.

وخلال المؤتمر عرض فيلم يوثق تجربة الوزارة في بناء مدارس التحدي ال13 في المناطق التي لا تسمح لها بالبناء المدارس، والاعتداءات الصهيونية بحقها.

وفي نهاية المؤتمر طالب صيدم بالإفراج العاجل والفوري عن الطلبة الأسرى من قطاعي التعليم العام والعالي، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للقطاع التعليمي ومؤسساته وخصوصاً في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال والمستوطنين، وتكثيف حملات الضغط والمناصرة والتأييد للتعليم خاصة في المناطق جيم والقدس.

وطالب أيضا بالضغط على سلطات الاحتلال الإصدار تراخيص بناء للمدارس في المناطق " ج " وتوفير خدمات البيئة التحتية المختلفة، والعمل على الضغط الاحتلال للسماح بدخول المواد اللازمة والمستلزمات لبناء المدارس الجديدة في قطاع غزة