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الاحتلال يواصل اقتحام سلفيت واغلاق جميع مداخلها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:56 - 19 مارس 2019
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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اقتحامه لبلدة كفر الديك في سلفيت، وإغلاق جميع مداخلها، في إطار بحثه عن منفذ عملية سلفيت التي أسفرت عن مصرع جندي وحاخام وإصابة جندي آخر.

ويُداهم جيش الاحتلال المنازل في كفر الديك ويستخدم العنف خلال ذلك، ويُطلق الجنود قنابل الغاز والصوت في الشوارع التي تنتشر بها قواته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بروقين عدة مرات في اليومين الماضيين، وداهمت منازل في المنطقة الشمالية من القرية، والمناطق الجبلية، ومنطقة خربش قرقش.

ويُصادر جنود الاحتلال كاميرات المنازل والمحال التجارية لاستخدامها في التحقيقات المتواصلة بحثًا عن المنفذ، وهو من بلدة الزاوية القريبة من كفر الديك.

 

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