نائب رئيس الوزارء: بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وقال لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.

وأكد لعمامرة أن بوتفليقة ملتزم بعدم الترشح للانتخابات القادمة، ودعا روسيا إلى تفهم طبيعة الوضع الجزائري الداخلي.

وقال إن “الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في ظل دستور جديد ولجنة انتخابية مستقلة، وهذا للمرة الأولى في تاريخ الجزائر”.