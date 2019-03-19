حركة الجهاد تنظم مهرجان استقبال لابنها المجاهد شاهر حلاحلة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في بلدة خاراس بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، مهرجان استقبال حاشد لابنها الأسير المجاهد شاهر عزيز حلاحلة (42عاماً) والذي أفرج عنه بعد اعتقال دام 17 عاماً قضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها سجن النقب الصحراوي.

وتحدث الأسير المحرر شاهر حلاحلة خلال كلمته ألقاها في حفل إستقباله، أن الأسرى ينتظرون بفارغ الصبر بزوغ فجر حريتهم، وأملهم بالله ثم بمقاومتهم الباسلة في تحقيق حلمهم.

وأضاف الأسير المحرر حلاحلة: "أنه خرج من السجن حاملاً عدة رسائل من إخوانه الأسرى أهمها أن الوحدة الوطنية هي طريق الإنتصار والخلاص من تبعات الإنقسام البغيض، وأن ما يوحد فصائلنا أكثر مما يفرقها.

وأكد حلاحلة، أيضاً على أهمية العمل المقاوم الموحد وأنه يجب أن نوجه جهدنا وغضبنا تجاه المحتل الغاصب الذي يستبيح الأرض والمقدسات، وأن نجعل قضية الأسرى قضية مركزية جامعة للكل الفلسطيني.

جدير بالذكر، أن الأسير المحرر حلاحلة ولد بتاريخ 10/02/1977م؛ وهو من بلدة خاراس قضاء الخليل، ومتزوج ولديه اثنين من الأبناء (أسيل وبراء) ودرس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس نوبا خاراس للبنين وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق في جامعة القدس المفتوحة، وهو شقيق الأسير المحرر ثائر حلاحلة أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.













