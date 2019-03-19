المحرر حلاحلة: أوضاع الأسرى صعبة للغاية وبحاجة لوقفة حقيقية من الجميع

أكد المحرر شاهر عزيز محمود حلاحلة، التي أفرجت عنه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أمس، أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" بالغة الصعوبة، خاصةً هذه الأيام، ويحتاجون لوقفة حقيقية من كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وحلاحلة (42 عامًا) بعد انتهاء محكوميته البالغة 17 عامًا أمضاها متنقلاً بين سجون الاحتلال والتي كان آخرها سجن النقب الصحراوي.

وقد اعتقل حلاحلة بتاريخ 19/03/2002م، حيث أصدرت المحكمة "الإسرائيلية" بحقه حكمًا بالسجن (17) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وقال حلاحلة في تصريحات لإذاعة صوت الأسرى:" إن أوضاع الأسرى صعبة، خاصة هذه الأيام حيث يتعرضون لهجمة شديدة، على منجزات الأسرى وعنف كبير من قبل إدارة السجون على أعلى المستويات.

وأضاف حلاحلة، أن الأسرى بحاجة لنصرة حقيقية للدفاع عنهم، حيث أنهم أشخاص عزل، في مواجهة جيش جرار.

وبين ، أن الأسرى يعملون على خطوات للدفاع عن حقوقهم ضد إدارة مصلحة السجون، موضحاً أن المعركة أكبر من الأسرى، فالمعركة بحاجة لأبناء شعبنا جميعاً، لأن الأمور لا تتحدث عن منجزات للأسرى.

ولفت حلاحلة، إلى أن ما يجري مساس بحياة الأسرى جميعاً، حيث أن سجن النقب موجود فيه أكثر فيه 2000 أسير، مضيفاً أن الحركة الأسيرة مازالت متماسكة قوية، حيث سيقومون بخطوات حقيقية بشكل تدريجي.

وطالب حلاحلة، بضرورة العمل من أجل حرية كافة الأسرى في سجون الاحتلال، موجهاً رسائل عتاب للمقصرين في قضية الأسرى، ولفت إلى أن الموضوع المالي تؤثر على حياة الأسرى.

ودعا، كافة أبناء الشعب الفلسطيني، بكافة المؤسسات والجهات لاهتمام حقيقي والبعد عن المهاترات، مشدداً على أن الأسرى يجب أن يعيشوا حياة كريمة فهم عاشوا أوضاع صعبة من أجل حياة الشعب الفلسطيني بأكمله.

وخلال اعتقاله، تعرض حلاحلة في بداية اعتقاله لتحقيقٍ قاسٍ استمر لعدة أشهر؛ ومازال يعاني حتى اليوم من آثار التحقيق والتعذيب الذي تعرض له، وكذلك رفضت إدارة مصلحة السجون تقديم العلاج اللازم له في إطار سياستها العنصرية في الإهمال الطبي بحق أسرانا في السجون.

يُذكر أن المحرر حلاحلة ولد بتاريخ 10/02/1977م؛ وهو من بلدة خاراس قضاء الخليل، ومتزوج ولديه اثنين من الأبناء (أسيل وبراء).

ودرس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس نوبا خاراس للبنين وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق في جامعة القدس المفتوحة، وهو شقيق الأسير المحرر ثائر حلاحلة أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.