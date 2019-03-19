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د.الحية:حماس تستنكر الاعتداء على القيادي عاطف أبو سيف وترفض اتهامها بالمسؤولية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:14 - 19 مارس 2019
خليل الحية خليل الحية
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استنكر د. خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاعتداء الذي تعرض له الأخ الدكتور عاطف أبو سيف القيادي في حركة فتح والناطق باسمها أمس الإثنين 18/3/2019م، داعياً وزارة الداخلية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.

ورفض د. حية كافة أشكال التصريحات والتلميحات المتسرعة التي صدرت عن حركة فتح أو غيرها، التي تحمل حماس أو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الحادث المرفوض.

وكان الناطق باسم حركة فتح عاطف أبو سيف قد تعرض لاعتداء من قبل عدد من الملثمين ، مما ادى لإصابته بكسور في اليدين والقدمين.

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