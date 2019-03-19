مكتب نتنياهو ينفي نبأ سعودي باختراق هاتف ساره نتنياهو

رد مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو على ما نشره موقع "اندبندنت عربية" السعودي والذي قال بأن ايران اخترقت هاتف زوجة بنيامين نتنياهو وابنه يائير ، وقال مكتب نتنياهو بعد ان قامت الجهات الامنية المختصة بفحص الامر اتضح بأنه لا اساس له من الصحة.

بعد الكشف عن خرق إيراني لهاتف بيني غانتس رئيس الأركان السابق والمرشح لرئاسة الحكومة في "إسرائيل" ، كشفت "اندبندنت عربية" أن إيران كانت خرقت قبل فترة ليست بالبعيدة هاتفي سارة نتانياهو زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ونجله يائير من أجل التنصت على رئيس الحكومة "الإسرائيلية" في بيته.

وتفيد المصادر أن الخرق كان قبل نحو عدة أشهر وبعد كشفه من قبل "الإسرائيليين" وتم سد الثغرة والتعتيم على الأمر الذي شكل فضيحة مدوية للأمن السايبري "الإسرائيلي"، ولم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من هذا التنصت في حال وكان حصل، واذا كانوا سيعلنون عنه.

وفي ذات السياق قالت مصادر إيرانية إن خرق هاتف بيني غانتس تم قبل سنوات وإن طرح الموضوع الآن هو على ما يبدو لشؤون انتخابية "إسرائيلية" داخلية.