تحسين السقا لـ"مراسلنا":إيقاف تصدير البندورة والخيار من قطاع غزة للخارج لأسبوع

أكد تحسين السقا مدير عام التسويق بوزارة الزراعة بغزة ان الوزارة أوقفت تصدير الطماطم والخيار من قطاع غزة للخارج منذ الامس ولمدة أسبوع .

وقال السقا لـ"فلسطين اليوم" ان وزارة الزراعة قررت وقف التصدير للخارج بعد دراسة السوق وملاحظة ارتفاع الأسعار، إضافة الي مقارنة التصدير بين الربع الأول من عام 2018-والربع الأول من 2019، حيث وجدت الوزارة ان التصدير خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ 14 الف من الخضروات والفواكه، في حين بلغ التصدير خلال العام الحالي 18 الف وهي كمية مناسبة .

وبخصوص الأسعار، بين ان الأسعار انخفضت منذ الامس ، حيث اصبح سعر البندورة الـ3 كيلو ب10 شيقل ، في حين كانت الأسعار في السابق الكيلو ب5 شيقل .

وعن اسعار الخيار ، أوضح ان سعرها انخفض حيث بلغ منذ الامس ال6وال7 كيلو ب10 شيقل ، متوقعاً ان تشهد الأسعار انخفاضاً وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وبين ان قرار زيادة مدة وقف التصدير متوقف على أسعار السوق .

ويشار الى ان أسعار العدد من الخضروات تشهد ارتفاعاً كبيراً على أسعارها في ظل انخفاض درجات الحرارة ، واستمرار وزارة الزراعة في التصدير .