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الاحتلال يجري مناورات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:45 - 19 مارس 2019
دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي
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بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء، مناورة عسكرية لقواته في منطقة رأس الناقورة ونهاريا شمال فلسطين المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، :" إن جيش الاحتلال يجري تمارين عسكرية لجنوده في منطقة رأس الناقورة ونهاريا"، مضيفاً بأن المناورة العسكرية يتخللها سماع أصوات انفجارات وحركة نشيطة للآليات والمركبات العسكرية في شوارع المستوطنات وتحليق للطائرات.

وأشارت إلى أن المناورة العسكرية لمدة يوم تنتهي في ساعات المساء.

ويجري جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية على مختلف مناطق فلسطين المحتلة طوال أيام العام، زاعماً بأنه تلك المناورات لتجهيز قواته  من الناحية التكتيكية والعسكرية في حال نشوب حرب مع حركات المقاومة.

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