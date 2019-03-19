مصادر خاصة تكشف ملابسات وتفاصيل حرق غرف الأسرى في سجن "رامون"

كشفت مصادر خاصة، من داخل سجن "رامون"، عن تفاصيل وملابسات حرق غرف الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في قسم "1".

وأفادت المصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من خلال اتصال من داخل سجن "رامون"، أن عدد الغرف التي تم حرقها بالأمس هو 13 من أصل 15 غرفة، وأن حالةً من الهدوء الحذر تسود السجن.

وأضافت، أن الأسرى الذين أصيبوا لم يصابوا بحروق، بل نتيجة وضعهم في ساحة القسم (الفورة)، وإطلاق المطاط عليهم مباشرة ورشهم بالغازات الخانقة، فيما لم تفصح إدارة سجون رامون، عن عدد الإصابات وطبيعتها.

وقد أفاد أحد الأسرى، الذين ذهبوا لتلقي العلاج من عيادة السجن، أن هناك آثار دماء مازالت على باب قسم 1.

وبينت المصادر، أن إدارة السجن تمنع كافة ممثلي الأسرى، من التنقل بين الأقسام، للاطمئنان على الأسرى، وتمنعهم من لقاء أسرى قسم 1، فيما تم نقل جميع أسرى قسم 1 إلى الزنازين وأماكن مجهولة.

يُشار إلى أن قسم (1) فيه 15 غرفة، يقطنها أسرى الجهاد الإسلامي، وحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووفقاً للمصادر، فإن إدارة سجن رامون استدعت وحدتي "النخشون والمتسادا" الأكثر عنفاً لقمع الأسرى.

وكشفت المصادر، أن خطوات احتجاجية يقوم بها سجن "نفحة" للتضامن مع أسرى "رامون".

جدير بالذكر، أن حالة التوتر سادت السجن، قبل حوالي شهر احتجاجاً على قرار إدارة السجون تركيب أجهزة التشويش لمنع الأسرى من التواصل مع ذويهم، علماً أن هذه الأجهزة تسبب الأمراض السرطانية المباشرة.