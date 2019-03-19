"الشاباك" الاسرائيلي: الوضع الميداني في الضفة وغزة قابل للانفجار بأي لحظة

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، نقلاً عن رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي السابق يوفال ديسكين، " إن الوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة سينفجر في أي لحظة نتيجة انعدام الأمل لدى الكثير من الفلسطينيين.

وأضاف ديسكين: " إن محفزات انفجار الوضع الميداني الأخذ بالتدهور بدأ يأخذ منعطف آخر في هذه الفترة بعد فقدان الأمل، مشيراً إلى أنّ أهالي القطاع خرجوا إلى الشوارع نتيجة الأوضاع الصعبة، فيما يتجه الشباب في الضفة لتنفيذ عمليات فدائية ضد جنود الاحتلال.

وبين ديسكين، أنه يشخص علامات فقدان الأمل في غزة والضفة الغربية، قائلاً "أنه لا يوجد مخرج في التوصل للحل في هذه الآونة، وأعتقد أن الوضع الميداني في الضفة والقطاع سينفجر في نهاية المطاف".

وكانت التقارير الأمنية الاسرائيلية قد حذرت مراراً وتكراراً من تدهور الأوضاع الميدانية في الضفة المحتلة، والاوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي ازدات حدتها في الأونة الأخيرة، وسط تحذير من انفجار الأوضاع في وجه الاحتلال.